POL-REK: 250306-5: E-Scooterfahrer kontrolliert und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Pulheim (ots) - Einbruchspuren dokumentiert Polizisten fahnden derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagmittag (4. März) und Mittwochmorgen (5. März) in einen Kindergarten in Pulheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen ...

