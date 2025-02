Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Unfall an der U-Bahn-Haltestelle Christianstraße - Männliche Person schwer verletzt

Mülheim an der Ruhr

Am Sonntagmittag gegen 13:26 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr durch mehrere Notrufe zu einem schweren Unfall an der U-Bahn-Haltestelle Christianstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen war eine männliche Person zwischen Bahnsteigkante und einem U-Bahn-Waggon eingeklemmt.

Die Leitstelle entsandte unverzüglich den Löschzug der Feuerwache Heißen, den Rüstzug sowie mehrere Führungsdienste zur Einsatzstelle. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Der Mann war mittig des Bahnsteigs zwischen U-Bahn-Waggon und Bahnsteigkante eingeklemmt.

Die Feuerwehr leitete umgehend technische Rettungsmaßnahmen ein und konnte die Person innerhalb kürzester Zeit befreien. Der Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Versorgung. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert.

Neben der Feuerwehr waren mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte sowie die Notfallseelsorge vor Ort. Der Fahrer der U-Bahn und mehrere betroffene Passagiere wurden betreut.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Hingbergstraße zu Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb der Ruhrbahn-Linie U18 war in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell