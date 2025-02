Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Verkehrsunfälle und ein Garagenbrand in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Neben vielen Rettungsdiensteinsätzen und Einsätzen der technischen Hilfeleistung kleineren Umfangs, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr am heutigen Freitag zu zwei Verkehrsunfällen und einem Garagenbrand gerufen. Um 12.57 Uhr erreichte die Leitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall am Schildberg im Stadtteil Dümpten. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwache Heißen und ein Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe zur Einsatzstelle alarmiert. Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und war auf die Seite gekippt und in ihrem PKW eingeschlossen. Um ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern, wurde dieses mithilfe eines Stabilisierungssystems gesichert. Anschließend konnte die leicht verletzte Fahrerin ihr Fahrzeug über den Kofferraum verlassen. Nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde diese vorsorglich in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Während des ca. 30-minütigen Einsatzes war die Straße im Bereich Schildberg Ecke Katharinenstraße komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache. Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich um 14.11 Uhr auf der A 40 im Bereich Mülheim-Heißen in Fahrtrichtung Duisburg. Hier ist es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit einem beteiligten LKW und einen PKW gekommen. Der Fahrer des PKW wurde hierbei leicht verletzt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits beide Fahrer ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwache aus Heißen sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Der PKW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Für die Dauer des ca. 30-minütigen Einsatzes kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 16.12 Uhr wurde der Leitstelle ein Garagenbrand auf der Heiermannstraße im Stadtteil Dümpten gemeldet. Aufgrund der Schadensmeldung wurde ein Löschzug der Feuerwache Heißen sowie ein Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage samt PKW bereits in Vollbrand. Um eine Ausbreitung auf die angrenzenden Wohngebäude zu verhindern, wurden weitere Einsatzkräfte von der Feuerwache Broich hinzugezogen. Mit einer sogenannten Riegelstellung konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Die beiden Einfamilienhäuser erlitten keine offensichtlichen Schäden. Da sich zudem in der Garage mehrere Gasflaschen befinden sollten, wurde ein massiver Löschangriff eingeleitet. Dabei kamen mehrere Löschrohre gleichzeitig zum Einsatz. Eine Gasflasche konnte im Laufe des Einsatzes geborgen werden. Sie richtete keinen Schaden an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach etwa zwei Stunden konnte die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben werden. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Einsatzdauer wurde die verwaiste Feuerwache in Heißen durch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. (DR)

