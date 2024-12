POL-PPRP: Diebstahl von Mofa

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 08.12.2024 (09:30 Uhr) bis 09.12.2024 (7 Uhr) auf das Gelände eines Wertstoffhofes im Bereich Am Sandloch. Aus drei Bürocontainern wurden Schlüssel sowie 200 Euro Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621 ...

