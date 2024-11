Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF)- Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein und entwendeten diverse Wertgegenstände und Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft unbefugt Zutritt in ein Restaurant in der Zehnthofstraße in der Innenstadt von Pforzheim. Zunächst wurden die Räumlichkeiten durchsucht und im Anschluss auch sperrige Gegenstände mitgenommen.

Da der Einbruch nach fünf Uhr in der Frühe durchgeführt wurde, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 / 186 - 3250 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell