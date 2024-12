POL-PPRP: Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte warfen in dem Zeitraum vom 07.12.2024 bis 09.12.2024 vier Fensterscheiben der Ernst-Reuter-Schule in der Schlesier Straße ein. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

