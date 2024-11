Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW kommt von Fahrbahn ab, kracht in Gartenzaun - Fahrer flüchtig

Elkenroth (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024 kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr und 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Marienberger Straße in Elkenroth. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr die L287 (Marienberger Straße) in Elkenroth aus Richtung Neunkhausen kommend. An der Einmündung zur Elisabethstraße geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem dortigen Metall-Gartenzaun und einer Hecke. Am PKW des Verursachers und dem Grundstück des Geschädigten entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter fort.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell