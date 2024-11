Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: L285 Verkehrsunfall mit eingeklemmter und schwer verletzter Person

Friedewald (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, kam es gegen 15 Uhr, auf der L285 zwischen Langenbach und Friedewald zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 34jährige Fahrerin eines weißen Volvo SUV befuhr die Strecke aus Richtung Langenbach kommend in Richtung Friedewald. Kurz vor Friedewald geriet der PKW in dem Gefällstück auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. In der dortigen Rechtskurve kollidierte der Volvo mit einem entgegenkommenden Renault Senic und schob diesen von der Fahrbahn. Der 34-jährige Fahrer des Renault wurde schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Die Fahrerin des Volvos und ihre 2-jährige Tochter wurden leichtverletzt. Die Beteiligten wurden von dem Rettungsdienst versorgt und Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Strecke über 3 Std. gesperrt.

