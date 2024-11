POL-PDNR: Brand eines Kleidercontainers

Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 21.11.2024, 16.00 Uhr, bis Freitag, 22.11.2024, 13.00 Uhr, kam es im Schulzentrum in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten einen Container, der als Klassenraum genutzt wird, mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

