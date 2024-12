POL-PPRP: Einbruch in mehrere Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 30.11.2024 bis 09.12.2024 in einen Friseursalon in der Niederfeldstraße ein und entwendeten circa 400 Euro Bargeld aus der Kasse. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr