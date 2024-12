Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche mit Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 55-Jähriger stellte bereits am Freitag (06.12.2024, 10 Uhr) seine Tasche mit circa 900 Euro Bargeld neben seinem geparkten Auto in der Schmalen Gasse ab und ließ diese unbeaufsichtigt stehen. Eine Stunde später kehrte er zurück und bemerkte, dass die Tasche fehlte. Neben Bargeld befanden sich noch Ausweisdokumente und Schlüssel in der Tasche. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

