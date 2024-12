Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 81-Jährige verursacht nach Unfall 24.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr am Montagmorgen (09.12.2024, 11:12 Uhr) ungebremst in zwei stehende Autos im Bereich des Bahnübergangs in der Oderstraße. Eines der beschädigten Fahrzeuge wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto geschoben. Bei dem Unfall wurde die 81-Jährige verletzt. Sie musste im Anschluss medizinisch behandelt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von circa 24.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

