Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B 53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch

Traben-Trarbach (ots)

Am Sonntag, den 08.12.2024, kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch. Es fuhren mehrere PKW in Fahrtrichtung Enkirch. Der Geschädigte befand sich hinter dem Unfallverursacher. Der Geschädigte scherte zum Überholvorgang aus. Als er sich unmittelbar neben dem Unfallverursacher befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholvorgang an. Nur durch eine sehr schnelle Reaktion des Geschädigten, indem dieser nach links über den Grünstreifen auf den nicht befahrenen Radweg auswich, konnte eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen vermieden werden. Allerdings kollidierte der Geschädigte noch mit einem Leitpfosten, sodass Sachschaden an diesem und an dem PKW des Geschädigten entstand.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell bzw. bei der Polizeiwache Traben-Trarbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell