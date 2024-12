POL-PDWIL: Unfall mit mehreren Verletzten bei Monzelfeld

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 05.12.2024 auf den 06.12.2024 kam es in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr dabei über Steinstufen vor dem "Zeller Schwarze Katz"-Brunnen und beschädigte diese. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-9867-0 oder per E-Mail pizell.wache@polizei.rlp.de in ...

