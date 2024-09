Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 43-Jähriger löst SEK-Einsatz in Hungen aus

Gießen (ots)

--

Hungen: Gestern Abend löste ein 43-Jähriger im Rewe-Markt in Hungen einen Polizeieinsatz aus. Nachdem er zwei Personen mit der Faust geschlagen und sich im Markt versteckt hatte, nahmen ihn Mitarbeiter eines Spezialeinsatzkommandos fest.

Gegen 19.20 Uhr stand der in Hungen lebende 43-Jährige an der Kasse und schlug einem vor ihm wartenden 50-Jährigen ohne Vorwarnung mit der Faust. Anschließend ging er zurück in die Verkaufsfläche und schlug, ebenfalls mit der Faust, auf einen 15-Jährigen ein. Beide Opfer trugen leichte Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Der Täter befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Marktleiter informierte die Polizei und wies Kunden und Mitarbeiter an den Markt zu verlassen.

Der Täter griff sich aus dem Thekenbereich der Bäckerei ein Messer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Kunden oder Mitarbeiter mehr im Markt. Streifen aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen kamen zum Einsatz. Versuche den Täter zur Aufgabe zu bewegen scheiterten. Zudem hatte er sich zwischenzeitlich Verletzungen mit dem Messer zugefügt.

Letztlich nahmen Mitarbeiter des SEK den 43-jährigen Mann in einem Sozialraum fest. Er hatte sich in einem Spind versteckt. Bei der Festnahme setzten die Polizisten ein DEIG (Distanz-Elektroimpuls-Gerät) ein. Die Schnittverletzungen des Festgenommenen wurden in einer Klinik versorgt. Anschließend ordnete ein Arzt einer psychiatrischen Einrichtung die zwangsweise Einweisung des 43-Jährigen an.

Über die sozialen Medien verbreiteten sich noch am Abend Falschmeldungen. So habe der Täter angeblich Geiseln genommen und einen Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer verletzt. Die Polizei stellt klar: Der Täter hatte zu keiner Zeit Menschen gewaltsam unter seiner Kontrolle. Zudem setzte er das Messer nur gegen sich selbst ein - andere Menschen verletzte er mit dem Messer nicht.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell