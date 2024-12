Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hochwertige Fahrzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Unbekannte entwendeten im dem Zeitraum vom 07.12.2024 bis 09.12.2024 zwei Autos in Mutterstadt. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum im Pfalzring und in der Goethestraße geparkt. Beide Autos (Hersteller Dodge, Modell RAM) hatten noch einen Gesamtzeitwert von circa 180.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell