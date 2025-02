Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall in Speldorf - zwei verletzte Personen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am gestrigen Samstagabend, 08.02.2025 wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Karlsruher Straße / Saarner Straße gemeldet. Daraufhin wurden sofort Fahrzeuge zur technischen Hilfeleistung sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort und hatte die Einsatzstelle abgesichert. Durch den Rettungsdienst sowie einem Notarzt wurde umgehend die medizinische Versorgung der verunfallten Patient*innen übernommen und der Transport in die umliegenden Krankenhäuser durchgeführt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte die Kolleg*innen des Rettungsdienstes. Nach 45 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden. (TT)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell