Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240712 - 0704 Frankfurt - Gallus: Jugendlicher nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(he) Ein 14-jähriger Radfahrer war gestern Abend (11. Juli 2024) in der Kleyerstraße zunächst auf dem Gehweg in Richtung Ackermannstraße unterwegs, fuhr dann durch die auf dem Parkstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn geparkten Fahrzeuge hindurch auf die Fahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Nissan Micra eines 53-Jährigen.

Der jugendliche Fahrradfahrer wurde erst auf die Windschutzscheibe und dann rund 17 Meter weiter durch die Luft geschleudert. Einen Helm trug er nicht. Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Autofahrer erlitt einen Schock, kam ebenfalls ins Krankenhaus und wurde nach medizinischer Versorgung entlassen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell