Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Abend, gegen 21:15 Uhr, wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Unteren Saarlandstraße alarmiert. Hier kam es zu einem Alleinunfall eines mit drei Personen besetzten PKW. Die Fahrzeuginsassen konnten das auf dem Dach liegende Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und im weiteren Verlauf umliegenden Kliniken in Essen und Mülheim an der Ruhr zugeführt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, ausgeleuchtet sowie der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die Untere Saarlandstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell