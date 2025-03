Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250306-1: Polizisten stellen Verdächtigen nach Diebstahl aus Spielautomaten

Brühl (ots)

Bargeld sichergestellt

Polizisten haben am Donnerstagmorgen (6. März) in Brühl nach einem Verdächtigen (38) gefahndet. Der Mann soll Bargeld aus dem Automaten einer Spielhalle entwendet habe.

Dank der ausführlichen Beschreibung einer Zeugin stellten Polizisten gegen 6.30 Uhr den Verdächtigen im Bereich der Bahnhaltestelle Brühl-Vochem. Zuvor soll der 38-Jährige in einer Spielhalle an der Kölnstraße mehrere Euromünzen aus einem Automaten entwendet habe. Einer Mitarbeiterin sei der Diebstahl aufgefallen. Sie habe den Verdächtigen angesprochen, der daraufhin die Spielhalle verlassen habe. Alarmierte Polizisten erkannten den Verdächtigen wieder, hielten ihn an und Durchsuchten ihn. Sie fanden mehrere Euromünzen in seiner Jackentasche und seinem Portemonnaie und stellten das Bargeld sicher.

Nach einer Erkennungsdienstlichen Behandlung des mittlerweile Beschuldigten entließen ihn die Beamten wieder. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachtes des Diebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell