LPI-SHL: Alkoholisiert gestürzt

Hildburghausen (ots) - Das Beratungsmobil der Landespolizeiinspektion Suhl wird am 08.08.2024 (Donnerstag), 21.08.2024 (Mittwoch) und 11.12.2024 (Mittwoch), jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr, in Hildburghausen vor der Polizeiinspektion Hildburghausen stehen. Ansprechpartnerin für Fragen zu verschiedenen Kriminalitätsthemen ist die Sachbearbeiterin ...

mehr