LPI-SHL: Motorradunfall

Einhausen (ots) - Eine 28-jährige Autofahrerin wollte Sonntagabend, aus Richtung Autobahn kommend, von der Landstraße nach rechts in Richtung Einhausen abbiegen. Hierbei kam sie aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, stieß gegen die dort befindliche Verkehrsinsel und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

