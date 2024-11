Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in Büroraum eines Krankenhauses

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen Dienstag, dem 26.11., 16:30 Uhr, und Mittwoch, dem 27.11., 07:30 Uhr, drang mindestens eine unbekannte Person in einen Büroraum eines Krankenhauses an der Tönisvorster Straße in Süchteln ein. Vermutlich verschaffte sich die Person über ein Fenster Zutritt zum Büro und entwendete eine "Kaffeekasse". Der genaue Inhalt der Kasse war zum Zeitpunkt der Anzeige nicht bekannt. Haben Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1046)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell