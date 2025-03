Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250311-2: Zeugensuche nach Diebstahl auf zwei Baustellen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kabel und Geräte entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Wochenende Gegenstände von Baustellen in Pulheim und Kerpen entwendet haben sollen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 21 und 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (6. März) und Montag (10. März) 7.30 Uhr in einen Baustellencontainer am "Nußbaumer Weg" ein. Der oder die Täter sollen ein Arbeitsgerät, ein Mobiltelefon und Stromkabel entwendet haben.

Zwischen Samstagmittag (8. März) und Montag (10. März) 7.30 Uhr sollen Unbekannte eine große Menge Kabel von einer Baustelle an der Hauptstraße in Horrem entwendet haben.

In beiden Fällen riefen Zeugen die Polizei, als sie die Diebstähle bemerkten. Die Beamten dokumentierten die Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

