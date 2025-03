POL-REK: 250311-1: Autofahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Frechen (ots) - Mann soll keinen Helm getragen haben Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (7. März) ist ein Fahrradfahrer (64) in Frechen schwer verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin (78) gegen 12 Uhr auf der Kapfenberger Straße in Richtung Hubert-Prott-Straße unterwegs und habe an einer Einmündung angehalten. Kurz darauf sei sie nach rechts Richtung Holzstraße abgebogen. Zeitgleich ...

