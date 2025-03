Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung PI Mayen für das Wochenende 14.03.-16.03.25

Mayen (ots)

Am Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen insgesamt 18 Verkehrsunfälle. Bei drei davon kam es zum Zusammenstoß mit Wildtieren. Bei drei Unfällen wurden ein oder mehrere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen im Bereich Ditscheid Am Freitagmorgen wollte eine Fahrzeugführerin mit ihrer Tochter die K5 aus Ditscheid kommend weiter in Richtung Kalenborn befahren. An der Kreuzung zur L 96 übersah sie den von links aus Richtung Oberelz kommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. In beiden PKW wurden jeweils eine Person leicht verletzt (Schock, Prellungen). Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Mayen Am späten Freitagnachmittag befuhr eine Fahrzeugführerin die Siegfriedstraße aus Richtung Krankenhaus kommend in Richtung Kehriger Straße und wollte diese in Richtung Polcher Straße weiter befahren. Hierbei übersah sie den aus Richtung Alzheim kommenden bevorrechtigten PKW und es kam zum Unfall. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Höhe Industriegebiet Mayen Am Samstagvormittag befuhr ein PKW mit Anhänger die K 93 aus Richtung Mayen kommend in Richtung Kottenheim. In Höhe der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße beabsichtigte er, sein Gespann auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei übersah der den von hinten ankommenden PKW, der nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer des von hinten kommenden PKW wurde hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis in Mendig In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Transporter beim Wenden in Mendig, Karl-Schiller-Straße einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugführer konnte schließlich im Rahmen der Ermittlungen im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er zum einen nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand und zum anderen überhaupt keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

