LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hohenebra (ots) - Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag, 29. November, in Hohenebra ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr gegen 0.50 Uhr die Schernberger Straße und folgte der Vorfahrtsstraße in Richtung An den Linden. Im Einmündungsbereich zur Straße An den Linden missachtete ein von rechts kommender bislang unbekannter Fahrer bisherigen ...

mehr