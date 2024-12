Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt

Artern (ots)

Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachten Unbekannte am Montagnachmittag an einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war. Zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr hinterließen Unbekannte Kratzer im Lack des Pkw. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0317965

