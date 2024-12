Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Kleinkrafträder aus Lagerhalle entwendet

Wiesenfeld (ots)

Auf mehrere Kleinkrafträder hatten es Diebe im Eichsfeldkreis abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr und Montag, 9. Dezember, 18.40 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle in der Straße Galle. Daraus entwendeten die Täter drei abgestellte Kleinkrafträder im Gesamtwert von etwa 15000 Euro. Die Täter verursachten zudem an der Lagerhalle einen Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mopeds des Herstellers Simson und um ein Kleinkraftrad des Herstellers NSU. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft oder zum Verbleib der entwendeten Fahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0318126

