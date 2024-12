Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Tankstelle

Hohenstein (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Tankstelle in Mackenrode im Landkreis Nordhausen von Einbrechern heimgesucht. Kurz nach 22.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Tankstelle Auf der Waardt. Die Täter erbeuteten Zigaretten und flüchteten anschließend mit einem Pkw. Bei ihrer Tat lösten die Täter den Einbruchsalarm aus. Ein Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf. Die Videoaufzeichnungen werden nun gesichert und polizeilich ausgewertet. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der Beuteschaden auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0318226

