Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

Bad Langensalza (ots)

Gleich zwei Ladendiebe wurden am Montagabend in einem Supermarkt im Rasenmühlweg erwischt. Gegen 17.40 Uhr verstaute ein Dieb mehrere Flaschen alkoholischer Getränke in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes erwischte den Dieb und informierte schließlich die Polizei. Knapp dreieinhalb Stunden kam auch ein zweiter Ladendieb nicht weit. Der Mann hatte das Beutegut, wobei es sich um eine Lichterkette und Sprühsahne handelte, verstaut und beabsichtigte ebenfalls, den Markt zu verlassen, ohne die Gegenstände zu zahlen. Der Mann wurde gestellt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten in beiden Fällen Ermittlungsverfahren ein.

