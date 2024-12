Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hohenebra (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag, 29. November, in Hohenebra ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr gegen 0.50 Uhr die Schernberger Straße und folgte der Vorfahrtsstraße in Richtung An den Linden. Im Einmündungsbereich zur Straße An den Linden missachtete ein von rechts kommender bislang unbekannter Fahrer bisherigen Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des 20-Jährigen, worauf dieser auswich und in weiterer Folge von der Fahrbahn abkam. Der Pkw des 20-Jährigen geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit dem Holzmast eines Telekommunikationsanbieters, welcher hierdurch brach. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten unerlaubt in Richtung Sondershausen fort. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Transporter des Herstellers Volkswagen gehandelt haben. Wer wurde Zeuge des Unfalls? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0308702

