Polizei Wuppertal

POL-W: W 88-Jährige in Wohnung beraubt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag, 12.03.2025 (15:30 Uhr) kam es an der Bachstraße in Barmen zu einem Raub in einer Wohnung und einem versuchten Raub. In dem Glauben, dass ein Bekannter an das Küchenfenster im Erdgeschoss klopfte, öffnete die Frau einem bislang unbekannten Täter die Wohnungstür. In der Folge schubste er die Geschädigte und entriss ihr ihre Armbanduhr. Dabei erlitt die 88-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Mann war circa 160 cm groß, hatte eine korpulente Statur und trug einen Pullover. Zuvor versuchte der Täter mit demselben Modus Operandi in eine andere Wohnung an der Bachstraße zu gelangen. Als er lautstark an das Wohnungsfenster einer 68-Jährigen klopfte, rief diese die Polizei. Zeugen werden gebeten, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

