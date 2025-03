Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Radfahr- und Pedelectraining mit der Polizei

Wuppertal (ots)

Aufgrund der positiven Resonanz der vergangenen Jahre bietet die Verkehrsunfallprävention der Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht erneut spezielle Trainings an. Diese finden in den Osterferien statt und richten sich an Personen jeden Alters. Die Übungen legen ihr Augenmerk auf die Verbesserung von motorischen Fähigkeiten im Umgang mit den Zweirädern. An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen in der Jugendverkehrsschule, Ehrenhainstraße 110, in Wuppertal-Vohwinkel statt. Dienstag, 15.04.2025 Donnerstag, 17.04.2025 Dienstag, 22.04.2025 Donnerstag, 24.04.2025 jeweils in den Zeiten von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad/Pedelec, ein passender Fahrradhelm und für Kinder zusätzlich eine erziehungsberechtigte Person. Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen unter folgender E-Mail erforderlich: Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell