POL-W: W Vollstreckung von Haftbefehlen in Elberfeld

Wuppertal (ots) - Am Sonntag (09.03.2025 gegen 19:22 Uhr) kam es auf dem Wall in Höhe der Calvinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-jährige Busfahrerin fuhr mit einem Linienbus auf der Südstraße in Richtung Wall. Als sie sich in Höhe der Calvinstraße befand, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vom Fahrbahnrand an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ...

