POL-W: RS Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Sonntagabend, 09.03.2025 (20:50 Uhr) kam es auf der Nordstraße in Höhe der Einmündung zur Gesundheitstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 66-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Skoda Karoq auf der Nordstraße in Richtung Eberhardstraße. In Höhe der Gesundheitstraße geriet der Skoda in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW Golf eines 64-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt der VW-Fahrer eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Dem 66-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt, da der Verdacht besteht, dass er sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat.

