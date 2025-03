Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer flüchtet nach Betrug und beschädigt ein Polizeifahrzeug - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, 05.03.2025 (21:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer Verfolgungsfahrt, die in der Straße Westring ihr Ende fand. Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einem Betrugsdelikt zum Nachteil eines Taxifahrers. Nach bisherigen Ermittlungen bat ein 23-Jähriger um eine Kurierfahrt. Nachdem ein Taxifahrer unter anderem Lachgas besorgte, fuhr er zu dem Täter der an der Viehhofstraße in einer geparkten Mercedes AMG A-Klasse wartete. Anschließend legte der Geschädigte die Ware in den geöffneten Kofferraum. In der Folge schloss dieser und der Täter fuhr von der Tatörtlichkeit davon. Im weiteren Verlauf wurden Polizeibeamte auf ein gleichgelagertes Betrugsdelikt aufmerksam. Hierzu trafen die Polizisten den geparkten Mercedes an und wollten den Fahrzeugführer kontrollieren. Als dieser die eingesetzten Beamten entdeckte, schaltete er den Motor ein und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Südstraße. Die Verfolgung führte über innerstädtische Straßen bis zur Simonstraße, wo er außer Sicht geriet. Während der Flucht des Täters gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer durch rücksichtsloses Fahren. Im Rahmen der Fahndung konnte der Aufenthaltsort des Flüchtigen ermittelt werden. Der 23-Jährige befand sich weiterhin in seinem Pkw, welcher am Fahrbahnrand der Straße Westring geparkt war. Um den Mann weiter an seiner Flucht zu hindern, parkte ein ziviler Pkw der Polizei in gleicher Höhe. Als der Täter kontrolliert werden sollte, versuchte er trotzdem zu flüchten und beschädigte das Polizeifahrzeug. Die eingesetzten Beamten verhinderten die weitere Flucht und nahmen den Täter fest. Der Führerschein und der Mercedes beschlagnahmten die Polizisten. Zudem wurde dem Wuppertaler eine Blutprobe abgenommen, da der Verdacht besteht das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden.

