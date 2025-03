Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (05.03.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es in Solingen zu einem folgenschweren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 18-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Porsche in der Heresbachstraße. In der Folge prallte ihr Fahrzeug gegen einen geparkten Skoda, der wiederum einen Hyundai gegen einen BMW schob. Bei dem Unfall erlitten die 18-Jährige sowie ihr 14-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 45.000,00 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Heresbachstraße gesperrt.

