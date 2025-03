Polizei Wuppertal

POL-W: W Cannabis-Plantage in Unterbarmen - ein Tatverdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Anfang Februar ergaben kriminalpolizeiliche Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche Cannabis-Plantage in der Mauerstraße in Wuppertal-Unterbarmen. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung betraten die eingesetzten Kräfte am Morgen des 06.03.2025 das Objekt. Zeitgleich versuchte eine Person zu fliehen, indem sie aus dem Fenster im ersten Obergeschoss sprang. Polizeibeamte hinderten den Mann an der Flucht und nahmen den 32-jährigen Albaner vorläufig fest. Die Polizisten stellten mehrere Räume mit Cannabispflanzen fest. Mit Unterstützung des Technisches Hilfswerks wurden rund 450 Pflanzen und diverses Equipment zum Betreiben einer Plantage beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, der über den Erlass des von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehls zu entscheiden hat.

