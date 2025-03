Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch mit der Brechstange

Erfurt (ots)

Mit einer Brechstange wurde Donnerstagmorgen in Erfurt in eine Autopflegefirma eingebrochen. Die Unbekannten waren nach ersten Ermittlungen über ein Fenster in das Objekt im Norden der Landeshauptstadt gelangt. Hierzu nutzten sie eine Brechstange, welche sie Tatort zurückließen. Anschließend durchwühlten sie die Räume und stahlen mehrere Elektronikartikel und Bargeld in Höhe von etwa 3.000 Euro. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei wurde verständigt und Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

