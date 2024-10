POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Jugendlicher Rollerfahrer ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 06.10.24, gegen 01:35 Uhr, ist ein Pkw auf der Wutöschinger Straße in Rechberg in den Gegenverkehr gekommen und hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen führen zeitnah zum mutmaßlichen Fahrzeuglenker. Der 29jährige war auf der Wutöschinger ...

