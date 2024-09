Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Amt Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Nicht aufgepasst hatte am Samstag ein 7-jähriges Kind, welches kurz vor 15.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Hinter der Mauer in Creuzburg befuhr und dann ohne auf den vorfahrtsberechtigten Straßenverkehr zu achten nach rechts in die Klosterstraße einbog. Eine 42-jährige Dacia-Fahrerin, welche die Straße in Richtung Ortsmitte befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen kam. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste vor Ort ambulant medizinisch behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (av)

