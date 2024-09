Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradunfall mit einer verletzten Person

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Ein 69-jähriger Mann befuhr am Samstag mit seinem Motorrad der Marke Honda gegen 14.00 Uhr die B 19 aus Richtung Eisenach in Richtung Hohe Sonne. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Gefährt in einer Linkskurve nach rechts auf die Bankette, kam ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. (av)

