Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Motorraddiebstahl

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Am Samstag, 14.09.2024, beobachtete ein Zeuge, wie zwei noch unbekannte Männer gegen 07.30 Uhr in der Forststraße versuchten, ein Motorrad in einen weißen Transporter der Marke Ford zu verladen. Da ihm das komisch vorkam, sprach er die Männer an, welche sodann von ihrem Tun Abstand nahmen und mit dem Transporter mit Berliner Kennzeichen wegfuhren. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich später heraus, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Die Eisenacher Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche Hinweise zu den scheinbar aus Osteuropa stammenden Tätern oder dem von ihnen genutzten Fahzeug geben können. Auf dem Transporter war eine ausländische Schrift angebracht. Hinweise bitte an die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 und Angabe der Rufnummer 0240566/2024. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell