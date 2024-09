Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Hotel

Hörselberg-Hainich - Wartburgkreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen gelangte ein noch unbekannter Täter gewaltsam in ein Hotel in der Hauptstraße in Behringen, indem er mehrere Türen aufhebelte. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 2.700 Euro. Entwendet wurde nach einer ersten Sichtung nichts. Die Eisenacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum möglichen Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 03691/261124 und Angabe der Bezugsnummer 0240507/2024. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell