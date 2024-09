Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Ladendieb in Gotha, Jüdenstraße, im dortigen Drogeriefachmarkt informiert. Der Dieb entnahm ein Parfume im Wert von 153,- Euro, begab sich eine Etage tiefer und entsorgte die Umverpackung. Hier wurde er durch einen Kunden angesprochen und flüchtete in Richtung Ausgang. Ihm stellte sich noch eine Mitarbeiterin in den Weg, diese versuchte den Dieb aufzuhalten. Sie wurde jedoch zur Seite geschubt. Der aufmerksame Kunde nahm sogleich die Verfolgung auf und konnte den Dieb außerhalb des Marktes stellen und festhalten bis die Polizei eintraf. Leider wurde der Zeuge bei seinem mutigen Einsatz leicht verletzt, sein Handy wurde beschädigt und seine Hose ging ebenfalls kaputt. Dem gestellten 26jährigen rumänischen Staatsbürger erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahl. (as)

