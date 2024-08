POL-HI: Fahrzeug beim Ausparken auf dem Parkplatz des Familienpark Sottrum beschädigt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes suchen mögliche Zeugen zu einem Diebstahl, der sich bereits am 04.08.2024, etwa zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr, im Bereich des Piratensees in Hildesheim ereignet haben soll. Demnach soll ein 43-jähriger Hildesheimer nach eigenen Angaben bei einem Spaziergang nahe einer Treppe am ...

mehr