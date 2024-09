Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einberecher festgestellt

Frei Gleichen, Wandersleben (ots)

Am Samstag gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Firma in Wandersleben, Mühlberger Straße informiert. Eine Hausbewohnerin konnte Hebelgeräusche wahrnehmen und begab sich ins Erdgeschoss. Hier konnte sie den Täter überraschen. Dieser Sprühte die Hausbewohnerin mit Reizgas ein und flüchtete. Die taffe Frau lies sich jedoch nicht beirren, das Reizgas verfehlte weitestgehend seine Wirkung und sie nahm sogleich die fußläufige Verfolgung auf. Der Einbrecher sprach in seinen grauen Fiat 500 mit EU-.. Kennzeichen für Mietfahrzeuge und flüchtete. Das Beutegut betrug ca. 50,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum besagten PKW Fiat 500 grau. 0240794 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell