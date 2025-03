Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büro

Erfurt (ots)

Große Beute machten Einbrecher in Erfurt bei einem Architekturbüro. Die Unbekannten waren im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag zunächst in das Geschäftshaus gelangt. Anschließend verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen der Firma und stahlen daraus diverse Elektronikartikel. Auch ein türkisfarbenes Fahrrad der Marke "Cube" schnappten sich die Täter und machten insgesamt Beute von mehr als 12.600 Euro. Im selben Haus versuchten sie auch bei einer weiteren Firma einzubrechen, scheiterten allerdings an der Zugangstür. Die Unbekannten hinterließen Schäden von etwa 1.500 Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell