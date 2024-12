Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 07.12.2024, 15:30 Uhr musste eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Eichsfeld unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten von der Dienststelle in Heiligenstadt zu einem gemeldeten Einsatz verlegen. Noch in der Ortslage Heiligenstadt kam es dann zu einem Verkehrsunfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Die Funkstreifenwagenbesatzung beabsichtigte die Kreuzung Wilhelmstraße, Petristraße Geisleder Tor in Richtung Leinefelde zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem PKW Fahrer, der mit seinem Fahrzeug die Kreuzung aus Richtung Dingelstädt kommend geradeaus überqueren wollte. Trotz erfolgter Sorgfalt aller Beteiligter konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Unfallaufnahme übernahmen Kollegen der Dienststelle in Nordhausen.

